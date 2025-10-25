3D мапинг във Велико Търново за 840 години от въстанието на Асен и Петър

Връщаме се 840 години назад в историята с отбелязване на въстанието на братята Асен и Петър.

Във Велико Търново, където през 1185 година братята боляри започват борбата за възстановяването на българската държава от византийска власт, отбелязват годишнината с богата културна програма.

Тази вечер в подножието на историческата крепост стотици преживяха на живо историческите събития със зрелищен спектакъл на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов".

На сцената бяха пресъздадени моменти от подготовката на въстанието до коронацията на цар Петър, с което се поставя и началото на Втората българска държава.

Част от тържествената програма е и 3D мапинг, който се прожектира в историческата църква "Свети Димитър".