ИЗВЕСТИЯ

Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд

У нас
Най-много ще вали в западните и в централните райони от страната

Значителни валежи днес и през нощта.

Днес ще бъде облачно и дъждовно. Най-много ще вали в западните и в централните райони от страната.

В Западна България валежите ще са интензивни и значителни, очакват се и гръмотевични бури.

Код жълто и код оранжево са обявени в западната половина от страната, включително и в София.

До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната.

Сутринта в югоизточните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11°, в София - около 8°, а максималните - между 14 и 19°, в София - около 14°.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, на север от планините ще бъде временно силен.

До вечерта дъжд ще завали и по Черноморието.

Там ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°.

Вълнението на морето ще бъде умерено.

Облачно ще е и в планините. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд. А в районите над 1800 - 2000 метра ще вали сняг.

Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 6°.

В отделни райони в Южна България и през нощта се очакват значителни валежи. В понеделник, след средата на деня, бързо ще спират и облачността ще се разкъса. Температурите ще са в широки граници и с малък дневен ход - от 9° - 10° в северозападните до 19° - 20° в югоизточните райони.

Във вторник ще остане ветровито, по-често облачно, отново ще превалява. В сряда и в четвъртък ще е слънчево, вятърът ще отслабне.

Сутрин ще е студено, в котловините с условия за слана, а в равнините - с намалена видимост.

Дневните температури обаче ще се повишават и ще са предимно между 15° и 20°.

Проливни валежи следобед, жълт код за силен вятър утре
Проливни валежи следобед, жълт код за силен вятър утре
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с по-малко валежи След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с по-малко валежи
Чете се за: 02:17 мин.
Значителни валежи в цялата страна до обяд Значителни валежи в цялата страна до обяд
Чете се за: 02:07 мин.
Оранжев и жълт код за дъжд в цялата страна в понеделник Оранжев и жълт код за дъжд в цялата страна в понеделник
Чете се за: 01:10 мин.
Слънчево време през деня, предстои заоблачаване и дъжд Слънчево време през деня, предстои заоблачаване и дъжд
Чете се за: 02:32 мин.
Топло за сезона и в съботния ден Топло за сезона и в съботния ден
Чете се за: 03:22 мин.

Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения? Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
