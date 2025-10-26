Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд

Значителни валежи днес и през нощта.

Днес ще бъде облачно и дъждовно. Най-много ще вали в западните и в централните райони от страната.

В Западна България валежите ще са интензивни и значителни, очакват се и гръмотевични бури.

Код жълто и код оранжево са обявени в западната половина от страната, включително и в София.

До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната.

Сутринта в югоизточните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11°, в София - около 8°, а максималните - между 14 и 19°, в София - около 14°.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, на север от планините ще бъде временно силен.

До вечерта дъжд ще завали и по Черноморието.

Там ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°.

Вълнението на морето ще бъде умерено.

Облачно ще е и в планините. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд. А в районите над 1800 - 2000 метра ще вали сняг.

Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 6°.

В отделни райони в Южна България и през нощта се очакват значителни валежи. В понеделник, след средата на деня, бързо ще спират и облачността ще се разкъса. Температурите ще са в широки граници и с малък дневен ход - от 9° - 10° в северозападните до 19° - 20° в югоизточните райони.

Във вторник ще остане ветровито, по-често облачно, отново ще превалява. В сряда и в четвъртък ще е слънчево, вятърът ще отслабне.

Сутрин ще е студено, в котловините с условия за слана, а в равнините - с намалена видимост.

Дневните температури обаче ще се повишават и ще са предимно между 15° и 20°.