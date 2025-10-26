БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова масирана руска атака срещу Киев

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Поразени са два жилищни блока

Киев - Украйна - война
Снимка: БТА
Поредна масирана въздушна атака срещу Киев - ранените са повече от 25, от тях шест са деца.

Поразени са два многоетажни жилищни блока. Не е ясно дали сградите са били пряка мишена или са засегнати от падащи отломки. Въздушната тревога в Киев е продължила почти 2 часа.

Работата на службите по овладяването на възникналите пожари и разчистването на засегнатите райони продължава и в този момент.

По информация на руското министерство на отбраната през изминалата нощ на територията на Русия са свалние 82 дрона. Няма данни за пострадали.

#руска атака #войната в Украйна #киев

