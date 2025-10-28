Президентът Радев в Рияд: Участие в международен форум и срещи на високо ниво

В Рияд президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на "Инициатива за бъдещи инвестиции".



Международният форум се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие.

Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация до 2030 г.

Снимки: БГНЕС

Българският държавен глава ще участва в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност?".