Президентът Радев в Рияд: Участие в международен форум и срещи на високо ниво

Вера Александрова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Международният форум се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие

Румен Радев Рияд
Снимка: БГНЕС
В Рияд президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на "Инициатива за бъдещи инвестиции".

Международният форум се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие.

Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация до 2030 г.

Българският държавен глава ще участва в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност?".

