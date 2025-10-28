БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Берлин е изключен от американските санкции срещу "Роснефт"

Мартин Гицов
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Филиалите на петролния гигант в Германия са отделени от компанията-майка

Снимка: БТА
Германия увери, че американските санкции срещу "Роснефт" не засягат филиалите в страната на руския петролен гигант. В отговор на свое запитване до Вашингтон Берлин е получил гаранции за изключение.

Филиалите на "Роснефт" в Германия бяха поставени под германски надзор няколко месеца след началото на войната в Украйна през 2022 година от тогавашното правителство на канцлера Олаф Шолц. Сега те са отделени от руската компания-майка и тяхната дейност не генерира приходи за нея или за руската държава, посочва Берлин.

Руската компания има дялове в три германски рафинерии, германският надзор е продължен до март догодина с обещание от "Роснефт" да продаде своето участие.

Другата седмица Виктор Орбан ще обсъди с Доналд Тръмп санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл". Унгарският премиер изрази надежда Вашингтон да не накаже страната му заради вноса на руска енергия.

