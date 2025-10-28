БНТ
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
21:14, 28.10.2025
Чете се за: 00:30 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
20:24, 28.10.2025
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
16:29, 28.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
15:10, 28.10.2025
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
12:43, 28.10.2025
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
11:35, 28.10.2025 (обновена)
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Спортни новини 28.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 28.10.2025
Спорт
20:35, 28.10.2025
"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме...
20:17, 28.10.2025
Берлин е изключен от американските санкции срещу "Роснефт"
20:09, 28.10.2025
Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР)
19:31, 28.10.2025
Стихията "Мелиса" взе жертви още преди да стигне до Ямайка
19:11, 28.10.2025
Мач с 9 гола в Бистрица – ЦСКА 1948 победи Лудогорец с 5:4
19:11, 28.10.2025
Григор Димитров се завърна на корта с победа
19:08, 28.10.2025
Две нови мечки в парка в Белица
Водещи новини
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
21:12, 28.10.2025
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа
20:08, 28.10.2025
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
18:48, 28.10.2025
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
17:45, 28.10.2025
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
17:12, 28.10.2025 (обновена)
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
16:20, 28.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме...
20:35, 28.10.2025
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
16:05, 28.10.2025
Чете се за: 03:40 мин.
По света
