"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът на Южна Корея поиска от Тръмп страната му да има атомни подводници

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:57 мин.
По света
президентът южна корея поиска тръмп страната атомни подводници
Снимка: БТА
Южнокорейският президент И Дже-мьон днес заяви, че се надява американският президент Доналд Тръмп да позволи на Южна Корея да разполага с гориво за атомни подводници, предаде Ройтерс.

"Не възнамеряваме да строим подводници с ядрено оръжие, но тъй като дизеловите подводници имат по-малки възможности за подводно плаване, има ограничения при проследяването на севернокорейски или китайски подводници", каза И на Тръмп по време на тяхната среща днес.

"Така че, ако ни разрешите да се снабдяваме с гориво, ако построим няколко подводници, оборудвани с конвенционално оръжие. Тежестта върху американската армия би могла да бъде значително намалена", добави той.

И Дже-мьон поиска и подкрепата на Тръмп за постигане на съществен напредък по въпроса за разрешението на Южна Корея да преработва отработено ядрено гориво или да обогатява уран.

Тръмп проведе двустранни преговори с И по време на посещението си в Южна Корея, където се присъедини към други държавни глави и бизнес лидери, участващи във форума за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион.

Предшествениците на И искаха да построят атомни подводници, но САЩ се противопоставяха на тази идея в продължение на десетилетия.

Южна Корея посрещна американския президент Доналд Тръмп с реплика на златна корона и го награди с "Висшия орден Мугунхва”, съобщи президентската канцелария.

Тръмп кацна в Южна Корея в последния етап от своето пътуване из Азия, което включваше още Малайзия и Япония.

Военни самолети на САЩ и Южна Корея ескортираха "Еър Форс 1"при приближаването му до страната, а на пистата Тръмп беше посрещнат от военен оркестър и салют с оръдия.

И Дже-мьон се надява да спечели отстъпки от Тръмп в продължителните преговори, насочени към намаляване на американските мита за Южна Корея, и спечели благоразположението на американския президент, като е похвали неговите усилия за сближаване със Северна Корея, посочва Ройтерс.

От кабинета на южнокорейския президент посочиха, че в знак на признание за ролята на Тръмп като "миротворец" на Корейския полуостров, той е награден с "Великия орден Мугунхва", който е кръстен на националното цвете на Южна Корея - розов хибискус.

"Бих искал да го нося веднага"“, каза Тръмп, когато му беше връчена блестящата награда. Южнокорейски официален представител заяви, че той е първият американски президент, удостоен с тази чест.

И Дже-мьон и Тръмп се срещнаха в музей в град Кьонджу.

На Тръмп беше подарена реплика на златната корона от гробницата Чьонмачон в Кьонджу. Короната символизира историята на Шила, която е поддържала дългосрочен мир на Корейския полуостров и нова ера на мирно съжителство и общо развитие на Корейския полуостров, за което САЩ и Южна Корея ще работят заедно, поясниха домакините на Тръмп.

Град Кьонджу обикновено не е място за такива международни събития и чуждестранните дипломати се оплакаха от трудности при резервирането на стаи, намирането на подходящи места за срещи и необходимостта да преместят персонал от Сеул, посочи Ройтерс.

# Южна Корея #Доналд Тръмп #визита

