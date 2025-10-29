Влизането на България в Еврозоната поражда притеснения за новогодишната нощ

От 1 януари България влиза в Еврозоната и плащанията ще се извършват в европейската валута. Ресторантьори и хотелиери изразяват сериозни притеснения относно разплащанията и отчитането на приходите в новогодишната нощ.

До полунощ на 31 декември, всички плащания и ресто трябва да са в левове. Минута след това, поръчките могат да се правят в левове или евро, но рестото трябва да се връща само в евро.

Сервитьори и бармани са притеснени за необходимото количество пари в брой и евентуални проблеми с ПОС терминалите поради техническа актуализация към еврото, което може да направи невъзможни картовите плащания. Препоръчва се клиентите, които ще посрещат Нова година в заведения, да се подготвят с евро в брой за разплащания след полунощ.