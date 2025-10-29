Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта

Часове преди внасянето на проектобюджета в парламента се знаят много ограничени параметри, които се променят: с 30 лева по-ниска минимална работна заплата от тази, която се изчислява по закованата формула и вдигане на осигуровките с 2%.

Днес стана ясно, че са намерени и пари за младите лекари: 260 милиона евро за това се предвиждат в проектобюджета на здравната каса.

Управляващи и опозиция днес коментираха в парламента очакванията си преди да имат пред себе си параметрите за първия ни евробюджет.

Възможен бюджет с изненади в него - така от БСП, част от управляващото мнозинство, защити в парламента бюджета преди внасянето му.

От опозицията критикуваха намаляването на минималната работна заплата и вдигането на осигуровките.

Защита за проекта на финансова рамка за догодина дойде от участниците в управлението въпреки заложената по-ниска с 30 лева минимална работна заплата, по-висока осигурителна вноска за пенсия с 2%, вдигане на максималния осигурителен праг и замразяване на майчинството за втората година.

Драгомир Стойнев, "БСП - Обединена левица": "Мисля, че това е възможният бюджет. Тепърва ще има дебати, тепърва ще има още хубави неща. Защото на тази държава й трябва стабилност. Трябва хората да бъдат спокойни. Трябва да има нормална бюджетна процедура." Станислав Балабанов, ИТН: "Ще направим всичко възможно бюджетът да е такъв, какъвто е, защото това е първият бюджет в евро, може би ще разочаровам някои политически формации, които искат да вкарат държавата в хаос в момента. Това ще е първият бюджет в евро и България с достойнство ще влезе в еврозоната. "Има такъв народ" като дясна партия винаги е била на мнението, че данъци не трябва да се пипат, и те няма да се пипат. За всичко останало ще направим всичко възможно да влезем в рамките на възможността да имаме един дясноориентиран бюджет, без да разочароваме очакванията, на когото и да било."

Основните критики от опозицията обаче бяха именно към БСП, социалната политика и социалния министър Борислав Гуцанов.

Петър Петров, "Възраждане": "Ще има предсрочни избори, защото БСП излъга своите избиратели, че ще има увеличение на минимална работна заплата. А вие сте се съгласили да бъдат намалени с 30 лева." Костадин Костадинов, "Възраждане": "Излезе информация, че се предвижда темп на задлъжняване със 70 милиона лева на ден. В момента ние задлъжняваме с 52 милиона лева на ден, заради 19 милиарда, които изтеглихме - 18 милиарда до момента и още един до края на годината." Асен Василев, ПП-ДБ: "Силно се надявам това да бъде някаква лоша шега от страна на управляващите, да не се окаже истина. Първо, както пророкувах няма и една стотинка в проектобюджета на НЗОК за младите лекари. Бръкнали са в джоба на хората, на минималната работна заплата по 30 лева, дотам са го докарали, след това са бръкнали в джоба на всички работещи и фирми, 600 лева допълнителни осигуровки на година за пенсии, срещу което получавате записаното в Закона швейцарско правило, което също е записано в закона. Замразени майчински, замразени социални плащания, предстои да видим държавния бюджет и там съм сигурен, че за прасето-касичка ще има едни доста големи пари."

"Защото се вземат едни пари допълнително от пенсионните вноски около 2 милиарда, вземат се едни допълнителни средства, които се получават в НЗОК, вдигат се данъците и осигуровките на всички български граждани, замразява се социалната програма и всичко това е защо? Защото текущото ниво на доходи със старото ниво на кражби, което те върнаха, не им излизат 3-те процента." БНТ: Ако не се вземат тези пари от хората, откъде според вас? Като се ограничат кражбите. Айде да не заделяме 4 милиарда за ББР и пари ще има." Мартин Димитров, ПП-ДБ: "Всяко семейство с двама работещи на средна заплата ще заплаща 100 лева повече всеки един месец оттук нататък. Това е най-голямото или едно от най-големите увеличения на данъчно-осигурителната тежест от много години насам." Радостин Василев, МЕЧ: "Това е 15 камъка в двора на БСП. Ако всичко това стане факт това е точно срещу политиката на БСП, с която спечелиха гласове. Те казват, че ще има много изненади, аз по-голяма изненада от тях от това, което видях, не очаквам."

Имаше и критики към управляващите за парите за младите лекари, които липсват в изтеклия проектобюджет на НЗОК.

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "Когато бюджетът излезе от тази пленарна зала приет тогава, ще говорим кой кого е излъгал. Нашата партия ще направи, така че медиците да получат своите пари."

Яснота не внесе и финансовият министър Теменужка Петкова, която не отговори на въпросите за бюджета, а призова за търпение.

И макар още да няма официално публикуван проектозакон за бюджета, а срокът да бъде внесен в Народното събрание е петък, от КНСБ определиха като "скандално" залагането на минимална заплата от 605 евро вместо първоначално предвидените 620 евро. От КТ "Подкрепа" посочиха, че тъй като този размер не е по законовата формула ще даде основание за сезиране на Конституционния съд.