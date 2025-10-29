Новините 29.10.2025 г.

Акценти за деня:

Влизане на България в Еврозоната и притеснения за новогодишната нощ

От 1 януари България влиза в Еврозоната и плащанията ще се извършват в европейската валута. Ресторантьори и хотелиери изразяват сериозни притеснения относно разплащанията и отчитането на приходите в новогодишната нощ.

Обилни снеговалежи затварят достъпа до Еверест от Тибет

Необичайно обилните за сезона снеговалежи принудиха властите в Тибет да спрат достъпа до китайската страна на Еверест, след като циклон през Индия причини резки промени във времето високо в Хималаите.

Албанският министър, създаден с изкуствен интелект, ще има "деца"

Албанският министър, създаден с изкуствен интелект, Диела, ще има 83 "деца". Става дума за виртуални асистенти, които ще помагат на албанските депутати, като записват заседанията на парламента, дават съвети и следят кой какво е пропуснал.

9 часа сън намаляват риска от затлъстяване при момчетата

Проучване на Агенцията за науки, технологии и изследване на Сингапур показва, че 9 часа сън на денонощие намаляват риска от затлъстяване при момчетата. При тях вероятността от затлъстяване е с 51% по-ниска и имат по-малко мазнини в коремната област в сравнение с тези, които не спят достатъчно.

Интервю с водещия Део

Едно от най-емблематичните лица на българския шоубизнес, Деян Славчев – Део, навърши 50 години. Нашата водеща Десислава ще ни срещне с него и ще разберем какво е да си баща, музикант и водещ.

Млади таланти от Лом блеснаха в конкурса "Яна Язова"

Конкурсът е за ученици, разделен в три категории: поезия, разказ и есе. Трима млади автори от Лом спечелиха награди в раздел "Есе" на тема "Моят роден град Лом".

СПОРТ

Любомир Минчев е новият селекционер на националния отбор по баскетбол за мъже

Решението е взето на вчерашното заседание на управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Минчев сменя досегашния селекционер Росен Барчовски. Първоначално се очакваше новият селекционер да бъде чужденец.

ЦСКА се разделя с Радослав Златков

ЦСКА обяви официално раздялата си по взаимосъгласие с изпълнителния директор Радослав Златков. Ръководството на клуба благодари на Златков за професионализма му и ще вземе своевременно решение за избор на нов изпълнителен директор.

Италианска Серия А: Аталанта – Милан

Една от най-очакваните срещи от деветия кръг завърши с равенство 1:1. След 9 кръга "росонерите" заемат 3-то място с 18 точки, на 3 точки зад лидера Наполи. Аталанта е на 7-ма позиция с 13 точки.