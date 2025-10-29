Обилни снеговалежи затварят достъпа до Еверест от Тибет

Необичайно обилните за сезона снеговалежи принудиха властите в Тибет да спрат достъпа до китайската страна на Еверест, след като циклон през Индия причини резки промени във времето високо в Хималаите.

Условията са неподходящи и за преминаването на превозни средства. От другата страна на границата в западните и северните хималайски региони на Непал се съобщава за обилни снеговалежи и дъжд, които сериозно са засегнали туристическите дейности. Непалските власти посъветваха туристите на своя територия да останат в базовите лагери или да слязат.