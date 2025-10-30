НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха на второ четене текстовете по Закона

сблъсък парламента заради bdquoлукойлldquo опозицията вижда обслужване олигархични интереси
Слушай новината

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и прие повторно на второ четене текстовете.

Промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се.

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Разузнаване", с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Председателят ще има вече и трима заместници, вместо досегашните двама.

#Закон за Държавна агенция "Разузнаване" # Народно събрание #вето

