Костадин Ангелов стана заместник - председател на Народното събрание

Костадин Ангелов от ГЕРБ - СДС беше избран за заместник - председател на Народното събрание на мястото на Рая Назарян, която пое председателския пост след ротацията в парламента.

Вчера Наталия Киселова сама се оттегли от поста председател на Народното събрание, а Рая Назарян зае поста. За Назарян гласуваха 129 депутати от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН, "ДПС - Ново начало" и независимите.

По - рано Съветът за съвместно управление се договори за ротация на тази позиция.