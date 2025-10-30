Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Това се случи по време на днешното пленарно заседание

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа искането на "Демократична България" за оставката на председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев.

Това се случи по време на днешното пленарно заседание, докато депутатите пренареждаха дневния си ред. От трибуната Ивайло Мирчев от ПП- ДБ заяви, че Борисов е обещал да подпише искането им за оставката на Славчев.

"Разчитам на мъжката дума на Борисов … Нося папката, идвам да подпишем, каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, след което се отправи към лидера на ГЕРБ, който се подписа.

