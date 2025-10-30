Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа искането на "Демократична България" за оставката на председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев.

Това се случи по време на днешното пленарно заседание, докато депутатите пренареждаха дневния си ред. От трибуната Ивайло Мирчев от ПП- ДБ заяви, че Борисов е обещал да подпише искането им за оставката на Славчев.