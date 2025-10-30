"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи

"Лукойл" е получила предложение от компанията "Гънвор" за изкупуване на международните ѝ активи.

На сайта на руската компания се посочва, че "ключовите условия на сделката са предварително договорени" от двете страни.

Посочва се още, че "Лукойл" приема офертата и се ангажира да не преговаря с други потенциални купувачи.

Сключването на обвързващото споразумение за сделката е предмет на предварителни условия, включително получаване на разрешение от Службата за контрол на чуждестранни активи към американското министерство на финансите.

В официалното съобщение на страницата на "Лукойл" се посочва, че продажбата на международните активи се налага заради въведени "ограничителни мерки" от някои държави, без да се посочва кои.

Но става дума за санкциите, които САЩ наложиха на двете най-големи руски петролни компании.