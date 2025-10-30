БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симеон Дянков: Спорът за минималната заплата ще се изчисти още преди бюджетът да влезе в зала

Чете се за: 02:42 мин.
Политика
Симеон Дянков: Спорът за минималната заплата ще се изчисти още преди бюджетът да влезе в зала
Спорът около минималната работна заплата ще бъде решен още преди проектобюджетът да стигне до парламента. Това коментира в „Денят започва“ бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет на България Симеон Дянков.

По думите му забавянето на публикуването на проектобюджета е резултат от вътрешните противоречия в управляващата коалиция и слабата роля на Министерския съвет в процеса на вземане на решения

„Имаме широка коалиция – вляво БСП, вдясно ИТН, ГЕРБ е някъде по средата, ДПС - също. Преговорите са доста ожесточени. Втората причина е, че този бюджет трябва да се представи от Министерския съвет, но той не е в състояние да решава по-голяма част от темите – всичко отива в коалиционния съвет. Поради тази причина сме вече в нарушение на Закона за публичните финанси“, коментира Дянков.

По думите му напрежението около минималната работна заплата и увеличението на осигуровките е очаквано. Той прогнозира, че част от спорните теми ще бъдат изчистени още преди проектът да влезе в парламента.По думите му разликата в изчисленията е малка и няма да повлияе на дефицита, затова управляващите вероятно ще „върнат формулата“ и ще обявят решението като жест към обществото.

„Според мен има голям шанс това да се обърне и преди зала. Разликата е толкова малка и не е от съществено значение за дефицита на държавата. Внезапно някой великодушно ще каже – "вървим по формулата", обясни още Дянков.

Бившият финансов министър допълни, че в момента в управлението се води борба за политическо влияние и за това кой ще си припише заслуги за ключови решения.

„Виждате, че има боричкане кой да се покаже, че може би не взима решенията, но поне участва във взимането им. В тази връзка БСП излезе преди един-два дни с голям списък с теми, които ако наистина започнат да се обсъждат, ще отнемат поне пет години. Явно просто показват – "ние сме още живи", коментира председателят на Фискалния съвет.

