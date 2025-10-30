След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева

След заседание на Съвета за съвместно управление бяха разгледани параметрите на трите бюджета - на Държавното обществено осигуряване, на Здравното осигуряване и на Държавния бюджет. Има съгласие по основните параметри, като се обединихме около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите в нашите парламентарни групи, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите и не последно място много фин баланс между приходите и разходите, заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

По думите ѝ предстои бюджетите да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъдат внесени вероятно следващата седмица.