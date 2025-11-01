Иван Пешев откри 27-ото издание на турнира "Замората"

Турнирът „Замората“ е сред емблематичните събития в българското плуване. Почти три десетилетия той събира най-младите таланти и им дава поле за изява. Благодаря на Петър Стойчев и ПК „Левски“ за усилията, които полагат в популяризирането на плуването сред децата и реализирането на надпреварата. Така министърът на младежта и спорта Иван Пешев откри турнирът „Замората“, който се организира в памет на големия състезател и треньор Стефан Попов.

“Уверявам ви, че ММС е верен ваш партньор в мисията ви и ще продължи да ви подкрепя. Пожелавам ви успех, нови цели за постигане и силен спортен дух ”, подчерта Пешев.

В 27-ото издание на турнира участват над 550 деца, представители на 43 лицензирани плувни клбове, като 5 от тях са чуждестранни. Турнирът в памет на Стефан Попов-Замората се провежда от 1998 г. и събира най-добрите млади състезатели. Състезанието се организира от ПК „Левски“ с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.