БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Пешев откри 27-ото издание на турнира "Замората"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Министърът на младежта и спорта благодари на Петър Стойчев и ПК „Левски“ за усилията, които полагат в популяризирането на плуването сред децата.

Иван Пешев
Снимка: пресцентър ММС
Слушай новината

Турнирът „Замората“ е сред емблематичните събития в българското плуване. Почти три десетилетия той събира най-младите таланти и им дава поле за изява. Благодаря на Петър Стойчев и ПК „Левски“ за усилията, които полагат в популяризирането на плуването сред децата и реализирането на надпреварата. Така министърът на младежта и спорта Иван Пешев откри турнирът „Замората“, който се организира в памет на големия състезател и треньор Стефан Попов.

“Уверявам ви, че ММС е верен ваш партньор в мисията ви и ще продължи да ви подкрепя. Пожелавам ви успех, нови цели за постигане и силен спортен дух ”, подчерта Пешев.

В 27-ото издание на турнира участват над 550 деца, представители на 43 лицензирани плувни клбове, като 5 от тях са чуждестранни. Турнирът в памет на Стефан Попов-Замората се провежда от 1998 г. и събира най-добрите млади състезатели. Състезанието се организира от ПК „Левски“ с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.

#министър Иван Пешев #Стефан Попов-Замората #плувен турнир Замората

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Водни спортове

Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората"
Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората"
Яна Ангелова в предаването "Аз съм" Яна Ангелова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:30 мин.
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората" 566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
5562
Чете се за: 02:15 мин.
Пет световни рекорди паднаха на Световната купа по плуване в Торонто Пет световни рекорди паднаха на Световната купа по плуване в Торонто
Чете се за: 01:37 мин.
Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто
Чете се за: 01:10 мин.
Забавяне на ремонт на басейн във Варна притеснява състезатели и треньори Забавяне на ремонт на басейн във Варна притеснява състезатели и треньори
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ