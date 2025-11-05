Левски ще бъде домакин на Витоша Бистрица на 1/8-финалите за Купата на България

Лидерът в Първа лига Левски ще бъде домакин на третодивизионния Витоша Бистрица в мач от осминафиналите за Купата на България.

"Бистришките тигри" са единственият отбор, който не е представител на елита.

Носителят на отличието Лудогорец ще гостува на Септември София, а ЦСКА ще премери сили с Локомотив София в столичен сблъсък.

Жребият бе изтеглен в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна". Следващите двубои от турнира са предвидени за периода 12-15 декември 2025.

Битките са в един мач като са предвидени продължения и дузпи, ако в рамките на 90 или 120 минути не бъде излъчен победител.

Двойките за 1/8-финалите за Купата на България:

Септември - Лудогорец

Черно море - Арда Кърджали

Добруджа - Ботев Враца

ЦСКА - Локомотив София

Славия - ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив - Монтана

Спартак Варна - Ботев Пловдив

Левски - Витоша Бистрица

Междувременно, Професионалната футболна лига (ПФЛ) насрочи датата за мача за Суперкупата на България между шампиона Лудогорец и вицешампиона Левски. Двата отбора ще се срещнат на 3 февруари 2026 на стадион "Васил Левски".