Акция срещу наркоразпространението: Молдовец е арестуван от ГДБОП във Варна

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
У нас
Молдовски гражданин е арестуван от ГДБОП във Варна, в рамките на международна полицейска операция, проведена под ръководството на Европол и Евроджъст.

При акцията е разкрита организирана престъпна мрежа за производство и разпространение на синтетични наркотици. Претърсвания и множество арести е имало в Чехия, Унгария, Румъния и Молдова. Според антимафиотите, молдовецът е извършвал престъпна дейност както у нас, така и в Румъния. Мъжът трябва да бъде предаден на властите в Чехия, където се провежда разследване срещу престъпната група.

Старши комисар Емил Борисов - зам.- директор на ГДБОП: "Работим по версията, че е бил доставчик на един от основните прекурсори, които се използват за производството на този вид наркотик псевдоефедрин. Става въпрос за иззети общо пет килограма метаамфетамин, който е познат още и като пико."

Главен комисар Боян Раев - директор на ГДБОП: "Април месец беше задържана много голяма лаборатория до село Емона, която беше изградена от полски гражданин и това ще се провери дали има съпричастност с изградената в България лаборатория от полските граждани през април месец."

# ГДБОП #молдовец #наркотици

