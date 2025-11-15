БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силно намалена видимост в Дунавската равнина и днес

Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Температурите скачат до 18°

Снимка: илюстративна
Днес не се очаква особена промяна във времето. Ще бъде предимно слънчево, по долините на реките в Южна България сутринта ще е мъгливо, а в Дунавската равнина през целия ден остава в сила предупреждение за силно намалена видимост.

Ще остане почти тихо. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в районите с трайна мъгла.

И по Черноморието ще е предимно слънчево и почти тихо. В сутрешните часове и там ще има райони с мъгли. Максималните температури ще са между 14° и 16°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще е слънчево, със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

В неделя видимостта навсякъде ще се подобри, ще има много слънчеви часове, но постепенно ще започне да се заоблачава. Температурите ще се повишат - минималните ще са между 3° и 8°, а максималните - предимно между 16° и 21°.

В понеделник сутринта в Източна България ще има условия за мъгли. Облачността от запад ще се увеличи, а югозападният вятър ще се усили. Температурите ще се повишат още. През следващите дни ще бъде предимно облачно.

Във вторник и в сряда в северозападната половина от страната се очакват валежи от дъжд, в същите райони и температурите ще се понижат драстично, макар и временно. В сряда предстои ново затопляне. В източната половина от страната вероятността за валежи е по-малка, а с югозападния вятър и температурите ще останат високи, до около 20°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

