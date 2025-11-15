БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
България излиза без напрежение в търсене на първи точки за световните квалификации

Спорт
Двубоят е от 19 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Българският национален отбор по футбол гостува на Турция в пети мач от група Е за световните квалификации в зона Европа. Двубоят е от 19 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Възпитаниците на Александър Димитров са с четири загуби до момента, при голова разлика 1:16. Единственият гол дойде именно в дебюта на новия селекционер срещу южната ни съседка на Националния стадион, когато "лъвовете" бяха разбити с 1:6.

Подобен резултат не е изключен и сега в Бурса, въпреки че на момчетата на Винченцо Монтела им трябва само точка, за да си гарантират минимум плейоф. На трибуните домакините ще бъдат подкрепени от държавния глава Реджеп Тайип Ердоган.

Националите започнаха подготовка за мача без капитана Кирил Десподов и Ивайло Чочев. Аут със сигурност са Радослав Кирилов, Антон Недялков, Петко Христов и Станислав Иванов. След петгодишно отсъствие от представителния тим отново бе повикан защитникът на датския Вейле Стефан Велков.

Светослав Вуцов също не е в групата на Димитров, след като взе решение да се оттегли временно от отбора. Освен Димитър Митов, другите двама повикани вратари бяха Алекс Божев, който играе в Славия Прага Б, и Димитър Евтимов, пазещ под рамката на Ботев Враца. Турците пък ще са без левия бек на Галатасарай Ерен Елмалъ, който беше изваден от състава заради скандала с нелегални залози.

„Искаме да спрем тази серия от негативни резултати, искаме да спрем да губим. Това няма как да се постигне без настроение. Казах на играчите, че ни очаква страхотна атмосфера и те трябва да се забавляват. Отговорността е наша, но към тази отговорност трябва да има и забавление. Усещам атаки още след първите два мача, което е напълно нормално. Когато няма резултати, селекционерът е критикуван. Приемам всякакви критики, но когато критиката отиде в лични обиди, критиката губи стойност. Готов съм да приема критика, но не и лични обиди. Приемам го с позицията, която заемам в момента“, каза Александър Димитров на пресконференцията преди срещата.

Турция и България имат общо 21 официални мача, като статистиката е изравнена – по осем успеха за двете страни, при пет равенства и голова разлика 40:39 за южните ни съседи.

Шотландска бригада ще ръководи мача в Бурса. Никълъс Уолш е главен съдия на срещата, с помощници Франсис Конър и Даниъл Макфарлейн. Доналд Робъртсън е четвърти арбитър, а на ВАР ще оперират Андрю Далас, с асистент Стивън Маклийн.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Турция по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

