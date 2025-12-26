Нико Пас се връща в Реал Мадрид през лятото

Испанският гранд Реал Мадрид планира да си върне в редиците полузащитника Нико Пас, който в момента защитава цветовете на италианския Комо, съобщава „Ас“. „Кралският клуб“ разполага с опция да откупи правата на аржентинеца през лятото на 2026 година срещу 9 милиона евро.

Според информацията от Мадрид, идеята на ръководството не е Пас да бъде препродаван, а да стане част от първия състав на тима и да се включи в дългосрочните планове на клуба.

21-годишният халф премина в Комо през 2024 година за 6 милиона евро и бързо се утвърди като ключова фигура в състава. До момента той има 51 мача с екипа на италианския отбор, в които се е отчел с 11 гола и 14 асистенции.

Силното му представяне доведе и до сериозен ръст в пазарната му оценка, като според Transfermarkt стойността на Нико Пас вече достига 65 милиона евро.