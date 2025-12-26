БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Синовете на Диого Жота ще бъдат част от емоционалния сблъсък между Ливърпул и Уулвс

Станко Димов
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Диниш и Дуарте ще изведат маскотите преди двубоя от Висшата лига.

Диого Жота
Снимка: БТА
Синовете на покойния Диого Жота ще изведат маскотите преди мача между Ливърпул и Уулвърхемптън на „Анфийлд“ в събота.

Диниш и Дуарте – две от трите деца на бившия нападател на Ливърпул и Уулвс – ще бъдат част от церемонията преди първия съдийски сигнал, когато двата клуба, с които португалецът остави трайна следа, се изправят един срещу друг във Висшата лига.

Диого Жота загина трагично през юли в автомобилна катастрофа в Испания, заедно със своя брат Андре Силва, който беше на 25 години. Футболистът бе едва на 28.

Португалският национал премина в Ливърпул през 2020 година след три сезона с екипа на Уулвърхемптън. Срещата в събота, която започва в 15:00 часа местно време, ще бъде първата между двата отбора след трагичната му кончина.

В бележките си към програмата преди последния домакински мач на Ливърпул за 2025 година мениджърът Арне Слот изрази надежда, че обичта към Жота ще донесе утеха на неговото семейство.

„Когато погледнем назад към изминалите 12 месеца, това поражда истинска въртележка от емоции, но в този период от годината е нормално човек да прави равносметка“, заяви Слот.

„Това ме кара да мисля най-вече за семейството на Диого Жота, за което това ще бъде първата Коледа без него. Не е моя работа да казвам къде могат да намерят утеха – ако изобщо е възможно – но се надявам, че любовта и уважението, които Диого продължава да получава, ще им донесат поне малко спокойствие“, добави нидерландецът.

По време на престоя си в Ливърпул Жота отбеляза 65 гола в 182 мача, като помогна на клуба да спечели ФА Къп и Купата на Лигата през 2022 година, както и титлата във Висшата лига през миналия сезон.

Кариерата му в Англия започна с Уулвърхемптън, където пристигна под наем от Атлетико Мадрид през 2017 година, преди да запише 44 попадения в 131 двубоя за „вълците“.

