Италианският вестник "Тутоспорт" обяви Диого Жота за футболист на годината

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Португалецът бе отличен от италианското издание.

Диого Жота
Снимка: БГНЕС
Италианският спортен вестник "Тутоспорт" връчи своята награда за Футболист №1 за 2025-а година на трагично загиналия португалски полузащитник Диого Жота.

"Редакционният съвет взе решение да присъди наградата на Диого Жота. Този избор подчертава, че португалецът е истински пример за подражание на целия футболен свят. А също така празнотата след неговата кончина се оказва наистина невъзможна за запълване", се казва в изявлението на издателите на "Тутоспорт".

Футболистът загина на 3-и юли в автомобилна катастрофа. По информация на вестник "Дейли Мейл", автомобилът "Ламборгини" – в което са се намирали Диого Жота и брат му Андре, е загубил баланс на пътя заради дефектирала гума. В резултат на това машината е излетяла от пътя и се е запалила. В деня на смъртта звездата на Ливърпул беше на 28 години, а брат му Андре на 25.

Националът на Португалия играеше за "червените" от стадион "Анфийлд" от 2020-а година. С екипа на Ливърпул той спечели шампионската титла на Англия, Купата на страната и Купата на Лигата. С екипа на Ливърпул записа 182 мача, в които вкара 65 гола и подаде 26 асистенции.

С националния отбор на страната си две пъти печели турнира на УЕФА Лига на нациите. Кариерата му преминава също така през Атлетико Мадрид, Порто и английския Уулвърхемптън.

#Диого Жота

