Португалия откри паметник на Диого Жота на футболната си база

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
фантастичен играч добър приятел баща три деца беше диого жота
Паметник в чест на Диого Жота бе издигнат на базата на националния отбор на Португалия, обявиха от пресслужбата на организацията.

Вчера избраниците на Роберто Мартинес почетоха паметта на Жота, брат му Андре Силва и бившия национал Жорхе Коща, който почина през август.

На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания. Колата, която футболистът на Ливърпул управляваше, превиши ограничението на скоростта. По време на изпреварване гумата на колата се спука, след което футболистът загуби контрол.

#Жорже Коща #Андре Силва #Национален отбор на Португалия по футбол #Диого Жота

