Хаверц е пред завръщане в игра за Арсенал

Спорт
Лондончани приемат Брайтън в събота.

германия без кай хаверц старта световните квалификации
Снимка: БТА
Микел Артета се надява болезненият сценарий от миналия сезон да не се повтори, когато Арсенал приема Брайтън в събота. Испанецът все още си спомня с огорчение червения картон на Деклан Райс в същия сблъсък преди година, който, по думите му, го е оставил „изключително разстроен“.

„Артилеристите“ излизат на „Емирейтс“ с ясната цел да съхранят първото си място във Висшата лига, но напрежението е сериозно, тъй като Манчестър Сити дебне непосредствено зад тях. Тимът на Пеп Гуардиола дори може временно да излезе начело в класирането, ако спечели гостуването си на Нотингам Форест преди двубоя в Северен Лондон.

През миналата кампания Арсенал изпусна ценни точки именно срещу Брайтън, след като Деклан Райс бе изгонен за втори жълт картон за бавене на играта. Лондончани водеха с 1:0, но останали с човек по-малко, допуснаха изравняване и завършиха 1:1.

„Помня този мач много добре. Бях много ядосан от начина, по който играхме с 10 души. Надявам се този път всичко да бъде различно. Смятам, че правилата вече са други и се надявам да си остане така, за да можем да завършим мача с 11 футболисти“, коментира Артета.

Любопитното е, че въпреки шестте червени картона във Висшата лига през миналия сезон, Арсенал посреща предстоящия двубой като лидер по феърплей, без нито едно отстраняване до момента в настоящата кампания.

Добри новини за Артета са свързани с възможното завръщане на Кай Хаверц. 26-годишният германец все още не е записал официален мач през сезона след операция на дясното коляно, но вече поднови тренировки. Мениджърът призна, че Хаверц е бил близо до участие в победата над Кристъл Палас след дузпи в турнира за Купата на лигата.

„Той е много близо – въпрос на дни. Трябва да видим как ще реагира на следващата стъпка. Това е играч, който ни липсваше много и който добавя различно измерение в играта ни. Ще се радвам скоро да го видя отново на терена“, каза Артета.

Под въпрос до последно остава участието на Габриел Мартинели, който ще премине късен фитнес тест. Другият Габриел обаче все още не е готов – защитникът е близо до завръщане след травма в бедрото, но двубоят с Брайтън идва твърде рано за него.

#ФК Арсенал #Кай Хаверц #Микел Артета

