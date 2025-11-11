Турски национал пропуска мача с България заради скандала с нелегалните залози

Мащабната акция срещу нелегални залози в турския футбол засегна и националния отбор, при това точно преди домакинството срещу България в световните квалификации. Ерен Елмалъ беше изваден от селекцията на Винчецно Монтела само няколко часа, след като италианският треньор обяви разширения състав за предстоящите мачове по пътя към Мондиал 2026.

Левият бек на Галатасарай е един от общо 1024 футболисти, чието име турската федерация назова като разследвани за нелегални залози.

Последва незабавна реакция от страна на самият футболист.

„Видях, че името ми е споменато в дисциплинарно разследване, проведено от Турската футболна федерация. Преди всичко бих искал да поясня, че причината името ми да се появи в този процес е залог, направен преди около пет години, извън моя отбор. Оттогава не съм правил никакви залози, нито съм имал някаква връзка с този въпрос“, написа той в Instagram.

„Футболът за мен не е просто професия, а страст, която е в основата на живота ми. Винаги съм живял тази страст с честност, пот и борбен дух на терена. Стигнах до мястото, където съм днес, с тези ценности. През цялата си кариера никога не съм се държал по никакъв начин в противоречие с етичните принципи на футбола, духа на спортсменството или ценностите на моя клуб. Винаги съм бил прозрачен, за да не изпитвам и най-малък срам пред себе си, семейството си, моя клуб и нашите фенове, и ще продължа да поддържам същата позиция. С най-добри пожелания, Ерен“, категоричен е той.

На 15 ноември от 19:00 ч. селекцията на Александър Димитров ще се изправи срещу Турция в Бурса на стадион “Ататюрк”, а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион “Васил Левски” в последния си двубой от тези квалификации. И двете срещи може да проследите в ефира на БНТ.