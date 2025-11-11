БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турски национал пропуска мача с България заради скандала с нелегалните залози

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Левият бек на Галатасарай се защити с публикация в социалната мрежа Instagram.

Ерен Елмалъ
Слушай новината

Мащабната акция срещу нелегални залози в турския футбол засегна и националния отбор, при това точно преди домакинството срещу България в световните квалификации. Ерен Елмалъ беше изваден от селекцията на Винчецно Монтела само няколко часа, след като италианският треньор обяви разширения състав за предстоящите мачове по пътя към Мондиал 2026.

Левият бек на Галатасарай е един от общо 1024 футболисти, чието име турската федерация назова като разследвани за нелегални залози.

Последва незабавна реакция от страна на самият футболист.

„Видях, че името ми е споменато в дисциплинарно разследване, проведено от Турската футболна федерация. Преди всичко бих искал да поясня, че причината името ми да се появи в този процес е залог, направен преди около пет години, извън моя отбор. Оттогава не съм правил никакви залози, нито съм имал някаква връзка с този въпрос“, написа той в Instagram.

„Футболът за мен не е просто професия, а страст, която е в основата на живота ми. Винаги съм живял тази страст с честност, пот и борбен дух на терена. Стигнах до мястото, където съм днес, с тези ценности. През цялата си кариера никога не съм се държал по никакъв начин в противоречие с етичните принципи на футбола, духа на спортсменството или ценностите на моя клуб. Винаги съм бил прозрачен, за да не изпитвам и най-малък срам пред себе си, семейството си, моя клуб и нашите фенове, и ще продължа да поддържам същата позиция. С най-добри пожелания, Ерен“, категоричен е той.

На 15 ноември от 19:00 ч. селекцията на Александър Димитров ще се изправи срещу Турция в Бурса на стадион “Ататюрк”, а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион “Васил Левски” в последния си двубой от тези квалификации. И двете срещи може да проследите в ефира на БНТ.

Свързани статии:

Над 1000 играчи са участвали в незаконни залози в Турция
Над 1000 играчи са участвали в незаконни залози в Турция
Част от футболистите се състезават за грандовете от Истанбул.
Чете се за: 02:27 мин.
#Ерен Елмалъ #Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Турция по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
4
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
6
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Български футбол

Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс
Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс
Черно море и Добруджа си уредиха контрола Черно море и Добруджа си уредиха контрола
Чете се за: 00:27 мин.
Калоян Божков: Отиваме в Унгария с настройка за победа Калоян Божков: Отиваме в Унгария с настройка за победа
Чете се за: 03:37 мин.
Националите по футбол проведоха първа тренировка на базата в Бояна Националите по футбол проведоха първа тренировка на базата в Бояна
Чете се за: 02:15 мин.
ЦСКА подновява тренировъчен процес без контузени след Вечното дерби ЦСКА подновява тренировъчен процес без контузени след Вечното дерби
Чете се за: 01:07 мин.
Кристиян Ирмиев: Чест е да играя за България Кристиян Ирмиев: Чест е да играя за България
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката? На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Идва ли краят на рекордно дългата бюджетна блокада в САЩ?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ