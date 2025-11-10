Над 1000 играчи са участвали в незаконни залози в Турция

Общо 1024 футболисти от всички футболни първенства в Турция, сред които и играчи на Бешикташ и Галатасарай, са участвали в незаконни залози, заради които са временно отстранени и са препратени към дисциплинарната комисия на Турската футболна федерация (ТФФ), съобщават турски медии.

Според съобщение на ТФФ сред временно отстранените са вратарят на Бешикташ Ерсин Дестаноглу, ветеранът защитник Неджип Уйсал и играчите на Галатасарай Ерен Елмалъ и Метехан Балтаджъ. В съобщението на Федерацията се посочва, че всички 1024 футболисти са наказани по член 57 от правилника на ТФФ, който забранява на спортистите да залагат на футболни мачове, съобщава сайтът "Тюркийе тудей“.

Поради мащаба на случая представители на ТФФ заявиха, че ще поискат разрешение от ФИФА за откриване на специален 15-дневен трансферен прозорец, в който клубовете да могат да заменят наказаните играчи. Федерацията също така отложи всички мачове от втора и трета дивизия за две седмици, но потвърди, че мачовете от Суперлигата и Първа лига ще продължат по график.

Наскоро председателят на Турската футболна федерация (TФФ) Ибрахим Хаджъосманъглу разкри пред медиите в страната днес, че 371 от 571-те съдии, които ръководят мачове в професионалните лиги, имат сметки за залагания в бетинг-сайтове, а 152 от тях активно правят залози. Скоро след това Федерацията отстрани 149-има съдии и асистенти и издаде заповед за задържането на 17 съдии и президент на футболен клуб от елита на страната.

Днес сайтът "Търкиш минит“ съобщи, че след проведени разпити съд в Истанбул е оставил за постоянно в ареста осем души, сред които и Мурат Йозкая - президент на истанбулския клуб Еюпспор, който отскоро играе в турската Суперлига. Бившият собственик на Касъмпаша Фатих Сарач, който също е бил сред разпитаните, е освободен, отбелязва още медията.