БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 1000 играчи са участвали в незаконни залози в Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Част от футболистите се състезават за грандовете от Истанбул.

Галатасарай - Бешикташ
Снимка: БТА
Слушай новината

Общо 1024 футболисти от всички футболни първенства в Турция, сред които и играчи на Бешикташ и Галатасарай, са участвали в незаконни залози, заради които са временно отстранени и са препратени към дисциплинарната комисия на Турската футболна федерация (ТФФ), съобщават турски медии.

Според съобщение на ТФФ сред временно отстранените са вратарят на Бешикташ Ерсин Дестаноглу, ветеранът защитник Неджип Уйсал и играчите на Галатасарай Ерен Елмалъ и Метехан Балтаджъ. В съобщението на Федерацията се посочва, че всички 1024 футболисти са наказани по член 57 от правилника на ТФФ, който забранява на спортистите да залагат на футболни мачове, съобщава сайтът "Тюркийе тудей“.

Поради мащаба на случая представители на ТФФ заявиха, че ще поискат разрешение от ФИФА за откриване на специален 15-дневен трансферен прозорец, в който клубовете да могат да заменят наказаните играчи. Федерацията също така отложи всички мачове от втора и трета дивизия за две седмици, но потвърди, че мачовете от Суперлигата и Първа лига ще продължат по график.

Наскоро председателят на Турската футболна федерация (TФФ) Ибрахим Хаджъосманъглу разкри пред медиите в страната днес, че 371 от 571-те съдии, които ръководят мачове в професионалните лиги, имат сметки за залагания в бетинг-сайтове, а 152 от тях активно правят залози. Скоро след това Федерацията отстрани 149-има съдии и асистенти и издаде заповед за задържането на 17 съдии и президент на футболен клуб от елита на страната.

Днес сайтът "Търкиш минит“ съобщи, че след проведени разпити съд в Истанбул е оставил за постоянно в ареста осем души, сред които и Мурат Йозкая - президент на истанбулския клуб Еюпспор, който отскоро играе в турската Суперлига. Бившият собственик на Касъмпаша Фатих Сарач, който също е бил сред разпитаните, е освободен, отбелязва още медията.

Свързани статии:

Турската федерация отстрани 149 съдии за залагания на мачове
Турската федерация отстрани 149 съдии за залагания на мачове
Дисциплинарната комисия наложи наказания между 8 и 12 месеца на...
Чете се за: 01:37 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
2
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
3
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
4
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
5
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
6
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европейски футбол

Аталанта освободи Иван Юрич след осем мача без победа
Аталанта освободи Иван Юрич след осем мача без победа
Конте обмисля раздяла с Наполи Конте обмисля раздяла с Наполи
Чете се за: 00:37 мин.
Двама футболисти на Реал М пропускат прозореца за национални отбори Двама футболисти на Реал М пропускат прозореца за национални отбори
Чете се за: 01:25 мин.
ФИФА наказа БФС с 5000 швейцарски франка ФИФА наказа БФС с 5000 швейцарски франка
Чете се за: 00:50 мин.
Николета Бойчева и Димитра Иванова с основна роля за победа на Фарул във футболния шампионат на Румъния Николета Бойчева и Димитра Иванова с основна роля за победа на Фарул във футболния шампионат на Румъния
Чете се за: 02:00 мин.
Лионел Меси обратно на "Камп Ноу" Лионел Меси обратно на "Камп Ноу"
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Евакуираха летището в Пловдив заради фалшив сигнал за бомба Евакуираха летището в Пловдив заради фалшив сигнал за бомба
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен...
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни...
Чете се за: 04:22 мин.
Европа
Взрив край Червената крепост в Делхи отне живота на осем души
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ