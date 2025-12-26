Филип Кръстев влезе като резерва и помогна на Оксфорд да победи Саутхемптън

Оксфорд Юнайтед постигна драматична победа над Саутхемптън с 2:1 у дома в среща от 23-ия кръг на Чемпиъншип.

Българският национал Филип Кръстев влезе в игра в 66-та минута на мястото на Люк Харис.

Оксфорд поведе в средата на първата част чрез Тайлър Гудрхам. Малко след това "светците" изравниха чрез Тайлър Харууд-Белис.

Мачът вървеше към реми, когато Стенли Милс отбеляза за крайното 2:1 в 89-та минута.

Оксфорд е 21-и в таблицата на Чемпиъншип с 22 точки, докато Саутхемптън е на 12-а позиция с 31 пункта.