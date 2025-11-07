Монтела обяви състава на Турция за мачовете с България и Испания

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела повика 28 футболисти за последните две срещи от група „Е“ на световните квалификации срещу България (15 ноември) и Испания (18 ноември).

Новото име в състава е Арал Шимшир от Мидтиланд, който получава първа повиквателна, докато Юсуф Саръ (Башакшехир) се завръща след близо две години отсъствие. Извън групата остават Мерт Гюнок, Юнус Акгюн, Юсуф Акчичек и контузеният Джан Узун.

Турция започва лагера си на 10 ноември в базата „Хасан Доган“ в Рива, а след последната тренировка на 14 ноември отборът заминава за Бурса, където ще приеме България.



Състав на Турция за мачовете с България (на 15-и ноември) и с Испания на (18-и ноември):



Вратари: Алтай Байандър (Манчестър Юнайтед, Англия), Берке Йозер (Лил, Франция), Угюрджан Чакър (Галатасарай), Мухамед Шенгезер (Башакшехир).



Защитници: Абдюлкерим Бардакчъ и Ерен Елмалъ (и двамата от Гаратасарай), Чаалар Союнджу и Мерт Мюлдюр (и двамата от Фенербахче), Ферди Кадъоглу (Брайтън, Англия), Самет Акайдън (Чайкур Ризеспор), Зеки Челик (Рома, Италия), Мерих Демирал (Ал Ахли, Саудитска Арабия), Емирхан Топчу (Бешикташ)

Полузащитници: Атакан Каразор (Щутгарт, Германия), Хакан Чалханоглу (Интер Милано, Италия), Исмаил Юксек (Фенербахче), Оркун Кьокчу (Бешикташ), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд, Германия), Каан Айхан (Галатасарай)

Нападатели: Арда Гюлер (Реал Мадрид, Испания), Баръш Алпер Йълмаз (Галатасарай), Дениз Гюл (Порто, Португалия), Кенан Йълдъз (Ювентус, Италия), Ирфан Джан Кахведжъ, Керем Актюркоглу, Огюз Айдън (и тримата от Фенербахче), Юсуф Саръ (Бешакшехир).