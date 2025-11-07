БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ламин Ямал се завръща в състава на Испания за световните квалификации

Спорт
Испания води в групата с три точки пред Турция, като успех в директния двубой ще гарантира на тима класиране за световното първенство.

здравословни проблеми ламин ямал мача българия
Снимка: БТА
Слушай новината

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал отново е повикан в националния отбор на Испания за предстоящите световни квалификации срещу Грузия (15 ноември) и Турция (18 ноември) от група „Е“, в която се намира и България.

18-годишният нападател наскоро се възстанови от контузия и впечатли с изявите си при равенството 3:3 срещу Брюж в Шампионската лига – представяне, което му осигури нов шанс при Луис де ла Фуенте.

Любопитен факт е, че само Давид Рая и Мартин Субименди са част от всички състави на селекционера от началото на 2023 година – 14 поредни повиквателни.

От сметките за ноемврийските срещи отпадат Алваро Мората, Нико Уилямс, Педри, Гави и Ерик Гарсия, а сред новите лица са защитникът на Атлетик Билбао Даниел Вивиан, халфът на Бетис Пабло Форналс и младокът от Атлетико Мадрид Пабло Бариос.

Сборът на „Ла фурия роха“ е насрочен за 10 ноември в базата на Испанската футболна федерация в Лас Росас. Испания води в групата с три точки пред Турция, като успех в директния двубой ще гарантира на иберийците класиране за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година.

#Ламин Ямал #национален отбор по футбол на Испания

