Александър Димитров обяви групата за квалификациите с Турция и Грузия

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия. На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) България гостува на Турция в Бурса на стадион "Ататюрк", а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион "Васил Левски". И двата мача ще бъдат предавани пряко по БНТ 1.

Пълен дебютант е вратарят Алекс Божев, който пази в Славия (Прага). Друг вратар - Димитър Евтимов, се завръща в първия отбор на страната след шест години.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце).

България е на последното 4-о място в група "Е" на Световните квалификации само с един отбелязан гол и все още без спечелена точка. Испания е начело с пълен актив от 12 точки, следвана от Турция с 9 и Грузия с 3.