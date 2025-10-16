Александър Димитров: Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник в отбора

Александър Димитров взе отношение по темата със Светослав Вуцов, който по-рано през деня се оттегли временно от българския национален отбор по футбол. Селекционерът на българите отговори на вратаря и на Левски, който подкрепи решението на неговия футболист.

Както стана известно, стражът се отказа временно да играе за „лъвовете“, тъй като смята, че неговото присъствие в тима всява високо напрежение. Старши треньорът поясни, че Вуцов е имал две провинения преди последните два мача на „трикольорите“ от квалификациите за световното първенство в САЩ Канада и Мексико през 2026 година срещу Турция и Испания.

Ето какво гласи позицията на наставника, която бе публикувана в социалните мрежи на Българския футболен съюз:

"На вниманието на футболната общественост в България:

Във връзка с решението на вратаря на ПФК Левски Светослав Вуцов да се оттегли от националния отбор на България бих искал да информирам футболната общественост, че приемам решението му, но и бих желал да заявя категорично следното:

Националният отбор на България е над всичко и всички - и в него трябва да играят само футболисти, които имат искрено желание да защитават цветовете на своята родина.

В националния отбор има правила и дисциплина, които важат за всички, и никой не е над тях, независимо как се казва.

В тази връзка по време на лагера преди мачовете от световните квалификации с Турция и Испания самият Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник на отбора, в който са предвидени съответните санкции.

Въпреки тези свои провинения аз и колегите ми от треньорския щаб гласувахме доверие именно на Светослав Вуцов да застане на вратата на България при гостуването на европейския шампион Испания.

Към самия Светослав Вуцов никога не е имало неуважително отношение от страна на моите колеги, макар той самият да е демонстрирал такова към членове на треньорския щаб.

За всеки един български футболист трябва да е чест и гордост да играе за националния отбор, вратите на който са отворени за вратаря Светослав Вуцов.

Аз самият оставам отворен към конструктивен диалог със Светослав Вуцов, както и с ръководството на ПФК Левски, към което винаги съм изпитвал уважение.

С уважение, Александър Димитров, селекционер на България “А”".