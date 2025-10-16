БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник в отбора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Аз самият оставам отворен към конструктивен диалог, гласи част от позицията на селекционера на представителния ни тим по футбол.

Александър Димитров
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Александър Димитров взе отношение по темата със Светослав Вуцов, който по-рано през деня се оттегли временно от българския национален отбор по футбол. Селекционерът на българите отговори на вратаря и на Левски, който подкрепи решението на неговия футболист.

Както стана известно, стражът се отказа временно да играе за „лъвовете“, тъй като смята, че неговото присъствие в тима всява високо напрежение. Старши треньорът поясни, че Вуцов е имал две провинения преди последните два мача на „трикольорите“ от квалификациите за световното първенство в САЩ Канада и Мексико през 2026 година срещу Турция и Испания.

Ето какво гласи позицията на наставника, която бе публикувана в социалните мрежи на Българския футболен съюз:

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Team Bulgaria (@team.bulgaria)


"На вниманието на футболната общественост в България:

Във връзка с решението на вратаря на ПФК Левски Светослав Вуцов да се оттегли от националния отбор на България бих искал да информирам футболната общественост, че приемам решението му, но и бих желал да заявя категорично следното:

Националният отбор на България е над всичко и всички - и в него трябва да играят само футболисти, които имат искрено желание да защитават цветовете на своята родина.

В националния отбор има правила и дисциплина, които важат за всички, и никой не е над тях, независимо как се казва.

В тази връзка по време на лагера преди мачовете от световните квалификации с Турция и Испания самият Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник на отбора, в който са предвидени съответните санкции.

Въпреки тези свои провинения аз и колегите ми от треньорския щаб гласувахме доверие именно на Светослав Вуцов да застане на вратата на България при гостуването на европейския шампион Испания.

Към самия Светослав Вуцов никога не е имало неуважително отношение от страна на моите колеги, макар той самият да е демонстрирал такова към членове на треньорския щаб.

За всеки един български футболист трябва да е чест и гордост да играе за националния отбор, вратите на който са отворени за вратаря Светослав Вуцов.

Аз самият оставам отворен към конструктивен диалог със Светослав Вуцов, както и с ръководството на ПФК Левски, към което винаги съм изпитвал уважение.

С уважение, Александър Димитров, селекционер на България “А”".

Свързани статии:

Левски обяви пълна подкрепа за Светослав Вуцов
Левски обяви пълна подкрепа за Светослав Вуцов
Никой национален състезател не трябва да избира между честта да...
Чете се за: 02:35 мин.
Светослав Вуцов се оттегля временно от националния отбор на България
Светослав Вуцов се оттегля временно от националния отбор на България
Ще бъда първият, който ще откликне отново, когато почувствам, че...
Чете се за: 02:47 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже #Светослав Вуцов # Александър Димитров #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
5
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
6
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Национални отбори

Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа
Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа
Светослав Вуцов се оттегля временно от националния отбор на България Светослав Вуцов се оттегля временно от националния отбор на България
Чете се за: 02:47 мин.
БФС първо ще проведе вътрешно обсъждане, ако реши да мести мач на младежите на стадион "Христо Ботев" БФС първо ще проведе вътрешно обсъждане, ако реши да мести мач на младежите на стадион "Христо Ботев"
Чете се за: 02:07 мин.
Лионел Меси постави нов рекорд с асистенциите си срещу Пуерто Рико Лионел Меси постави нов рекорд с асистенциите си срещу Пуерто Рико
Чете се за: 00:45 мин.
Божидар Митрев: В националния отбор заплашват Светослав Вуцов Божидар Митрев: В националния отбор заплашват Светослав Вуцов
Чете се за: 02:15 мин.
Александър Димитров: Светльо Вуцов закъсня, но никой не го е тормозил Александър Димитров: Светльо Вуцов закъсня, но никой не го е тормозил
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ