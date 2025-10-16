БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Левски обяви пълна подкрепа за Светослав Вуцов

от БНТ
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Никой национален състезател не трябва да избира между честта да играе за България и правото си на сигурна и уважителна работна среда, написаха от "синия" клуб.

Светослав Вуцов и Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

От Левски обявиха пълна подкрепа за титулярния си вратар Светослав Вуцов, който обяви решението си да не играе повече за националния отбор на България на този етап.

"ПФК Левски застава твърдо зад Светослав Вуцов и решението му временно да се оттегли от националния отбор, докато не почувства ясно, че е желан и защитен в среда на уважение и професионализъм. Клубът е разочарован от отношението, демонстрирано към един от най-талантливите български вратари. Категорични сме, че няма да приемем никаква форма на вербална агресия, както и пренебрежително или уронващо престижа отношение към наш футболист.

Никой национален състезател не трябва да избира между честта да играе за България и правото си на сигурна и уважителна работна среда.

ПФК Левски ще продължи стриктно да спазва действащите регламенти на FIFA и UEFA и ще съдейства по всички процедури, свързани с повиквателните за националните отбори, като едновременно с това ще защитава здравето и достойнството на своите футболисти в рамките на правилата и действащото законодателство.

Вярваме, че когато поверяваме на тези млади мъже задачата да пазят честта на България, сме длъжни да им гарантираме среда, в която да растат като спортисти и личности. Затова настояваме за минимум следните стандарти, които да бъдат въведени в националните отбори:

– Нулева толерантност към унижение, заплахи и публично принизяване на състезатели;

– Въздържан и отговорен публичен език от страна на ръководители и треньори — без генерализации, които обезценяват труда на националите;

– Равни правила за всички — ясно комуникирани изисквания, последователност в прилагането и защита на човешкото достойнство.

До въвеждането на горните стандарти подкрепяме личното решение на Светослав Вуцов и ще работим ежедневно той да бъде в най-висока спортна форма. Оставаме отворени за конструктивен диалог с БФС и треньорския щаб с единствената цел — силен национален отбор, изграден върху доверие, чест и отборен дух", написаха от "синия" клуб на официалния си сайт.

