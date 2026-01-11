Спартак Варна се раздели с трима

От клуба им пожелаха успех в бъдещите им кариери.
Варненският Спартак се разделя с трима футболисти. Това са Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Миломоно, съобщиха от клуба.
Пехливанов още вчера беше обявен като ново попълнение на Хебър Пазарджик.
"Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно. Ръководството на клуба благодари на тримата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак. Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера!", се казва в официалното съобщение на варненци.