БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Варна се раздели с трима

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

От клуба им пожелаха успех в бъдещите им кариери.

Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Варненският Спартак се разделя с трима футболисти. Това са Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Миломоно, съобщиха от клуба.

Пехливанов още вчера беше обявен като ново попълнение на Хебър Пазарджик.

"Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно. Ръководството на клуба благодари на тримата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак. Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера!", се казва в официалното съобщение на варненци.

#ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Български футбол

ЦСКА 1948 с второ поражение в Турция
ЦСКА 1948 с второ поражение в Турция
Лудогорец се наложи над Пакши в контрола с пет гола Лудогорец се наложи над Пакши в контрола с пет гола
Чете се за: 02:15 мин.
Фабио Лима поднови тренировки с Левски Фабио Лима поднови тренировки с Левски
Чете се за: 00:52 мин.
ЦСКА замина за зимния си лагер в Анталия ЦСКА замина за зимния си лагер в Анталия
Чете се за: 01:00 мин.
Берое започва зимната си подготовка в понеделник Берое започва зимната си подготовка в понеделник
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Михов: Димитър Пенев ни завеща да бъдем хора и човеци Валентин Михов: Димитър Пенев ни завеща да бъдем хора и човеци
Чете се за: 04:40 мин.

Водещи новини

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ