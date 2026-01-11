БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЦСКА 1948 с второ поражение в Турция

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Подготовката на тима в южната ни съседка продължава.

славия цска 1948 купа българия осминафинал
Снимка: startphoto.bg
ЦСКА 1948 записа второ поражение в рамките на два дни по време на зимната си подготовка в Турция. След загубата от Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, „червените“ отстъпиха с 1:2 и на румънския гранд Рапид Букурещ, като двубоят предложи и куриозен победен гол почти от центъра на терена.

Българският тим започна по-активно и откри резултата още в 9-ата минута. Хосе Мартинес се възползва от пространство по десния фланг, навлезе към наказателното поле и с премерен удар по диагонала не остави шансове на вратаря. ЦСКА 1948 продължи да търси второ попадение и създаде няколко добри ситуации, но пропуските бяха наказани в самия край на първата част, когато Рареш Поп изравни с далечен шут.

След почивката атмосферните условия се влошиха, а развоят на срещата се обърна в полза на румънците. Решаващият момент дойде след грешка в изнасянето на топката отдясно. Драган Гривич не успя да подаде точно, а Константин Грамени реагира светкавично и с изненадващ удар от голяма дистанция прехвърли вратаря за крайното 2:1.

Подготовката на ЦСКА 1948 в Турция продължава, като следващата проверка на тима е насрочена за 15 януари срещу австрийския ЛАСК.

#ПФК ЦСКА 1948

