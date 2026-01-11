ЦСКА замина за зимния си лагер в Анталия

С група от 25 футболисти отборът на ЦСКА замина тази сутрин на двуседмичен подготвителен лагер в турския курорт Анталия.

"Червените" ще изиграят там четири контролни мача по време на лагера: на 14 януари срещу Корона Киелце (Полша), на 17 януари срещу Млада Болеслав (Чехия), на 21 януари срещу ЛНЗ Черкаси (Украйна) и на 23 януари срещу Нови Пазар (Сърбия).

"Трябва да се подготвим добре, целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да разберат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист", каза преди заминаването старши треньорът на ЦСКА Христо Янев.