БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:20 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА замина за зимния си лагер в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

"Червените" ще изиграят четири контролни срещи - с Киелце, Млада Болеслав, ЛНЗ Черкаси и Нови Пазар

Снимка: БТА
Слушай новината

С група от 25 футболисти отборът на ЦСКА замина тази сутрин на двуседмичен подготвителен лагер в турския курорт Анталия.

"Червените" ще изиграят там четири контролни мача по време на лагера: на 14 януари срещу Корона Киелце (Полша), на 17 януари срещу Млада Болеслав (Чехия), на 21 януари срещу ЛНЗ Черкаси (Украйна) и на 23 януари срещу Нови Пазар (Сърбия).

"Трябва да се подготвим добре, целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да разберат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист", каза преди заминаването старши треньорът на ЦСКА Христо Янев.

Свързани статии:

Христо Янев: Чака ни много дълъг път
Христо Янев: Чака ни много дълъг път
Трябва да сме търпеливи и да разберем, че всеки ще се аклиматизира...
Чете се за: 01:55 мин.
#ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
2
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
4
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
5
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
6
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Български футбол

Берое започва зимната си подготовка в понеделник
Берое започва зимната си подготовка в понеделник
Валентин Михов: Димитър Пенев ни завеща да бъдем хора и човеци Валентин Михов: Димитър Пенев ни завеща да бъдем хора и човеци
Чете се за: 04:40 мин.
Аспарух Никодимов: Димитър Пенев все едно действаше с пинсета по терена Аспарух Никодимов: Димитър Пенев все едно действаше с пинсета по терена
Чете се за: 04:42 мин.
Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт" Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
Христо Янев: Чака ни много дълъг път Христо Янев: Чака ни много дълъг път
Чете се за: 01:55 мин.
Александър Георгиев е новият главен мениджър на ДЮШ на Локомотив (София) Александър Георгиев е новият главен мениджър на ДЮШ на Локомотив (София)
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Свлачище блокира участък между Стойките и Широка лъка – пътят...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ