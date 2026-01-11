Лудогорец се наложи над Пакши в контрола с пет гола

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ерик Маркус се разписа на два пъти за успеха на разградчани.

Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Бразилският нападател Ерик Маркус се разписа два пъти в началото на първото полувреме, а Лудогорец надви унгарския футболен клуб Пакши с 3:2 при много лоши метеорологични условия в контрола в Белек, Турция.

Лудогорец започна ударно и вкара два гола в началото. В 15-ата минута Франсиско Сон подаде на Филип Станич пред наказателното поле и той продължи към Ерик Маркус отляво, а бразилският нападател бе точен в долния десен ъгъл за 1:0. Само три минути по-късно Маркус се разписа и от статично положение, след като топката рикошира от страничната греда.

Унгарците, трети в държавното първенство с две точки зад Дьор, отговориха в средата на полувремето, когато Ерик Биле игра с ръка в наказателното поле и бе отсъдена дузпа. Тя бе реализирана от Йозеф Виндекер в 22-та минута, който обаче бе спрян от Хендрик Бонман при втора дузпа малко преди полувремето.

За втората част на терена останаха Идан Нахмиас и Антон Недялков, а останалите титуляри бяха заменени. Десет минути след старта Иван Йорданов направи пробив през центъра и направи отличен пас към Матеус Машадо, който остана сам срещу вратаря и се разписа за 3:1. До края времето рязко се влоши и заваля силен дъжд, а унгарците върнаха един гол чрез Барна Тот в 59-ата минута.

Следващият мач на Лудогорец е срещу полския гранд Ракув, след което "орлите" ще пътуват за Шотландия за среща с Рейнджърс Глазгоу в Лига Европа. Двубоят е на 22 януари, а седем дни по-късно е последният кръг в основната фаза. Съперник е френският Ница в Разград.

