Берое започва зимната си подготовка в понеделник

Първата тренировка на Берое за 2026 година е насрочена за 12 януари, съобщиха от клуба.

Берое е единственият отбор от Първа футболна лига, който започва толкова късно зимната си подготовка. Към този момент от клуба не са обявили официално нито едно ново попълнение, а справка в официалния сайт на ФИФА показва, че старозагорци продължават да имат четири активни забрани за трансфери, като последната е от 18 декември.

До момента има четири потвърдени контролни срещи. Първата е на 17 януари срещу Марица Милево, а следващите са на 21 януари срещу Янтра, на 28 януари срещу Нефтохимик и на 31 януари срещу Спартак Плевен.

Преди първото занимание за годината се очакват повече подробности за други проверки, нови или напуснали играчи от наставника на старозагорци Хосу Урибе.