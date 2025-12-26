Двама футболисти на Гьозтепе привлякоха вниманието на турски и европейски клубове

Турският Гьозтепе и неговият български старши треньор Станимир Стоилов могат да се разделят с двама от най-постоянните си футболисти, тъй като офертите за тях вече се чакат, съобщи агенция IHA.

Играещият като дясно крило или десен бек Арда Окан Куртулан, както и нигериецът Антъни Денис са в полезрението на много клубове както в Турция, така и в чужбина. Твърди се, че са осъществени контакти с „жълто-червения отбор" относно тези играчи.

Младите футболисти продължават своя възход в Гьозтепе, като особено изненадващ е прогресът на Куртулан. Стоилов го взе от разпадащия се и фалирал клуб на Адана Демирспор, който и във второто ниво е на дъното и сигурен изпадащ. Но 23-годишният футболист от албански произход направи отлична есен със 17 мача, а в последния двубой – домакинската победа с 2:0 над Самсунспор, вкара и първите си два гола.

„Отборът от Измир, който предизвика фурор миналото лято, като продаде Ромуло на германския РБ Лайпциг за приблизително 25 милиона евро, сега представя още двама млади играчи, които са атакувани на пазара“, коментира пък сайтът „Spor TT”.

Куртулан, който е използван повече в защитата, е следен отблизо от Бешикташ и Трабзонспор. Антъни Денис пък привлича интереса на Айнтрахт Франкфурт, РБ Лайпциг и Вердер Бремен, които го следят отблизо.

Въпреки че Гьозтепе, продължавайки преследването си за европейска квота през сезон 2025-2026, според съобщенията не е склонен да продава играчи по време на трансферния прозорец в средата на сезона, ръководството може да преразгледа ситуацията, ако бъде получена оферта за висока трансферна цена.

21-годишният Антъни Дейвис играе като дефанзивен халф и до момента е записал 16 мача в първенството, в които е забил три гола.