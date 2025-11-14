За три години 0% увеличение: Какви са заплатите в Националната библиотека

Остра реакция от Синдикалната организация на КНСБ в Националната библиотека.

Оттам изпратиха писмо до депутатите, в което се казва, че за три години минималната работна заплата е повишена с 28%, а заплатите в библиотеката с 0%.

Даже заплатите са намаляват, пишат от библиотеката, тъй като се увеличават осигуровките.

"Неграмотните получават с 28% повече, а тези, които ги ограмотяват - нула и под нулата", допълват библиотекарите.

"Къде да отидем, питат още те и казват - ще стоим тук и ще ви презираме".

От КНСБ припомнят, че това е второто им писмо за тази година. В първото те предложиха увеличението от 1% на заплатите им да отиде за запълване на дупка в локалното платно на "Цариградско шосе".

Библиотекарите не са получили дори този 1% увеличение. И правят сравнителен анализ на максималната заплата в Националната библиотека и минималната работна заплата за страната.