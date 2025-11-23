Георги Бобев: Възможностите за развитие на зимни спортове в България са изключително скромни

Вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев признава, че България не предлага големи възможности за развитие на зимни спортове.

Сезонът за зимните спортове е още в началото си, но всички знаят къде биха желали да е неговият пик - през февруари в Милано и Кортина д'Ампецо.

"Всички се вълнуваме, тъй като през последните години имахме много сериозни резултати от наши състезатели и вярваме, че на база на тяхната подготовка и постижения, ще могат да постигнат сериозни резултати по време на тези олимпийски игри. Да не забравяме, че колкото и уникално състезание да е Олимпиадата, сезонът е дълъг. Има много Световни купи, в които наши състезатели ще участват. Има и други състезания от календара на Световната ски федерация, така че да си пожелаем един хубав, дълъг и успешен сезон", сподели Бобев в интервю за БНТ.

Представянето и резултатите на Алберт Попов, постигнал победа в Световната купа през януари тази година, донякъде зависят от условията, в които се провежда дадено състезание, казва Бобев.

"Той е много силен в трудните, стръмни и заледени участъци. Тази писта не е изцяло нова, но тя ще включва елементи от пистата, позната като "Стелвио", която е основно писта за скоростни дисциплини, спускане и супергигантски слалом. Ще има нова финална зона. За нас и за него тази писта е непозната. Дано да му пасне, както се казва, защото това е много важно. Доказано е вече, че при Алберт има любими и не толкова любими трасета. На тези, които са му сред фаворитите, той винаги прави много силни резултати. Така че предстои да видим. Очакванията са много сериозни и ни очакваме от Алберт един резултат, който е в рамките на шестицата", допълни Бобев.

Сноубордът ни върви в изключително правилна посока, категоричен е вицепрезидентът на федерацията по ски.

"През годините Радо Янков беше един самотен мохикан. Имахме и други състезатели, които обаче не стигнаха до ниво Световна купа. В последните няколко години решихме да насочим усилията в цялото това голямо направление сноуборд и фристайл в алпийския сноуборд. И не сбъркахме. Това беше едно правилно решение. Създаде се една младежка формация от четири състезателя с нов треньор Анатолий Замфиров. Тези състезатели постигнаха много сериозни резултати през последните четири години. От миналата година имаме и звезда в дамската Световна купа - Малена, която за първа година може да се състезава при жените", гордо заяви Бобев.

Вицепрезидентът на централата се надява да бъдат изградени шанци, където да се развиват бъдещите таланти в ски скока.

"За да се развива един спорт е необходимо да има съоръжение. На практика в България няма нормално работещо съоръжение от десетилетия. Има поддържани много малки шанци за работа с деца. Правят се опити да се възстанови едно съоръжение в Самоков с подкрепата на общината и Министерството на младежта и спорта. Без да има нормално съоръжение, е много трудно да се развива този спорт. Зографски е един самороден талант, който беше оценен от един немски специалист, който повикахме да направи селекция на няколко деца. Той се разви, постигна сериозни постижения и продължава да е в елита на Световната купа. В момента има много добър екип около него от полски специалисти с подкрепата и на Германската ски федерация. Екипът тренира заедно с германския отбор по ски скок. Целите, които са поставени пред Зографски са много сериозни", категоричен е той.

Инфраструктурата си остава основният проблем за развитието на зимните спортове у нас, добавя Бобев.

"Възможностите за развитие на зимни спортове в България са изключително скромни. Нашите курорти и капацитетите са сравними с една средноголяма европейска зона. Изключителен успех е, че ние имаме състезатели като Влади Зогравски, Алберт, Тервел, Радо Янков. Състезатели, които показват, че дори в тези скромни условия, във всяко едно отношение, можем да се конкурираме и да постигаме сериозни резултати", завърши той.

Вижте цялото интервю във видеото.

Снимки: БТА