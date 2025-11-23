Почитаме Св. Александър Невски

Днес е храмовият празник на Патриаршеската катедрала - "Свети Александър Невски". По този повод Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи тържествена архиерейска света Литургия.



Българската православна църква чества празника на св. Александър Невски два пъти - през лятото, на 30 август, когато са пренесени мощите на княз Александър Невски и на 23 ноември, когато се отбелязва паметта му. Партиарх Даниил припомни, че трябва да се учим от примера на Свети Александър Невски, който е живял в смутно време, но винаги за него е било приоритет опазването на вярата. През целия си управленски опит той е показал, че действията му са ръководени от това да остане верен на Бога, каза още патриархът.