Почитаме Св. Александър Невски

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Днес е празник на най-големия катедрален храм у нас

Почитаме Св. Александър Невски
Снимка: БТА
Днес е храмовият празник на Патриаршеската катедрала - "Свети Александър Невски". По този повод Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи тържествена архиерейска света Литургия.

Българската православна църква чества празника на св. Александър Невски два пъти - през лятото, на 30 август, когато са пренесени мощите на княз Александър Невски и на 23 ноември, когато се отбелязва паметта му. Партиарх Даниил припомни, че трябва да се учим от примера на Свети Александър Невски, който е живял в смутно време, но винаги за него е било приоритет опазването на вярата. През целия си управленски опит той е показал, че действията му са ръководени от това да остане верен на Бога, каза още патриархът.

#патриарх Даниил #храм "Св. Александър Невски" #Свети Александър Невски

