Протест в защита на Благомир Коцев във Варна

Варненци отново излязоха на протест в защита на задържания кмет Благомир Коцев, докато Общинската избирателна комисия (ОИК) разглежда три сигнала, които искат отстраняването му от поста.

Протестиращите издигат плакати „Варна не се продава“ и „Благо е в ареста, защото е кмет“. Те скандират „Свобода“, „Пеевски в затвора“ и „Мутри вън“.

Пред протестиращите бе съобщено, че на заседанието на комисията присъства адвокат на Коцев.