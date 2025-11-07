БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Награда за хуманитаристика за писателката Теодора Димова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Теодора Димова получи престижната награда "Богдан Богданов" за хуманитаристика на Нов български университет за 2025 г.

Това е поредно отличие за авторката на "Майките", "Поразените" и "Не ви познавам", което се прибавя към колекцията ѝ от награди като френската "Фрагонар“, Награда "Христо Г. Данов“ за цялостен принос в българската книжнина и Вазовата награда за литература.

Наградата носи името на професор Богдан Богданов, класически филолог, учен и създател на НБУ, и се присъжда ежегодно за високи постижения в областта на хуманитаристиката.

Последвайте ни

ТОП 24

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
1
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
2
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
4
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
6
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: У нас

Репортаж за Общинския културен институт "Красно село"
Репортаж за Общинския културен институт "Красно село"
"От Египет до Скандинавия" в Етнографския музей в Разград "От Египет до Скандинавия" в Етнографския музей в Разград
Чете се за: 00:17 мин.
Нина Николина представя новия си сингъл "Страх от високо" Нина Николина представя новия си сингъл "Страх от високо"
Чете се за: 00:42 мин.
Български учени създадоха модел, който дава на роботите "триизмерен мозък" Български учени създадоха модел, който дава на роботите "триизмерен мозък"
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 07.11.2025 г. Новините 07.11.2025 г.
Чете се за: 03:30 мин.
Кризата с контейнерите: спира разделното събиране на отпадъци в 16 столични района Кризата с контейнерите: спира разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот без помощ от държавата
"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот без помощ от...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Особеният управител придобива пълен контрол над "Лукойл" (ОБЗОР) Особеният управител придобива пълен контрол над "Лукойл" (ОБЗОР)
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР) Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ