Награда за хуманитаристика за писателката Теодора Димова

Теодора Димова получи престижната награда "Богдан Богданов" за хуманитаристика на Нов български университет за 2025 г.

Това е поредно отличие за авторката на "Майките", "Поразените" и "Не ви познавам", което се прибавя към колекцията ѝ от награди като френската "Фрагонар“, Награда "Христо Г. Данов“ за цялостен принос в българската книжнина и Вазовата награда за литература.

Наградата носи името на професор Богдан Богданов, класически филолог, учен и създател на НБУ, и се присъжда ежегодно за високи постижения в областта на хуманитаристиката.