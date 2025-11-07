Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)

Споровете около Бюджет 2026 в парламента продължават. Остава и напрежението между управляващи и работодатели, въпреки вчерашните заявки, че диалогът е възстановен.

Днес от Асоциацията на работодателите излязоха с позиция, в която изразиха възмущението си от изказвания на депутати спрямо бизнеса.

От Асоциацията на работодателите припомнят, че бюджетът се пълни от техните данъци, а с парите се издържа държавната администрация. А с предложението си правителството ощетява пряко и всеки работещ в реалния сектор с между 10 и 100 лева на месец, които ще отидат за поредно увеличение на заплатите на държавни служители.

От Асоциацията са разочаровани от забравените обещания за запазване на данъците и оптимизация на администрацията, пише още в отвореното писмо до медиите.

Бизнесът настоява за възстановяване на социалния диалог и уважение към труда на всички заети в реалния сектор.

Управляващите успокоиха, че ще вземат предвид исканията на работодателите и заявиха, че бюджет ще има.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Имахме много хубав разговор и възстановихме диалога и аз съжалявам, че месеци наред и тях ги е нямало, а пък търпят критики хората в правителството, но това е тема, която сме затворили вчера. И понеже ГЕРБ е партия, която защитава най-вече малкия и среден бизнес, разбира се и големите работодатели, но това е златната кокошка, която дава яйцата за парите в бюджета и диалогът с тях е задължителен, със синдикатите също. В този диалог с тях, и ние се разбрахме как да се води, включително и да участват на едно ССУ с другите партии, да направим така, че догодина всички тези изкривявания, които ги има в бюджета да бъдат преодолени.

Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": Бюджетът ще бъде приет, ако имат нещо да кажат, ще си го кажат. Ние сме на нашите позиции. Нашите позиции са всичко за хората.

От опозицията коментираха:

Асен Василев, ПП-ДБ: Въпросът е, че в момента всички работещи и всички фирми ще платят, за да може да се напълнят касичките на Пеевски. И истинският въпрос дали този бюджет въобще ще бъде внесен в този вид всъщност се свежда до това ще гласува ли Борисов бюджета на Пеевски и ще си плюе ли на реномето на дясна партия, която не вдига данъците.

А по повод упреците, че публичната администрация е прекалено раздута, вътрешният министър коментира, че в последните 15 години съставът на МВР е намален с 12 хиляди души, а отговорностите са се увеличавали.

Даниел Митов, министър на вътрешните работи: Оптимизации могат да се правят и ще бъдат правени, но приказки от типа,че имаме най-голям брой полицаи на глава от населението се говорят от хора, които нямат идея какво приказват. Когато в една институция са концертирани толкова отговорности, няма как и това министерство да няма нужда и от хора, които да работят по всяка едно то тези направления. Пак повтарям оптимизации могат да се правят и ще има, но те трябва да се правят внимателно, за да не се оголи капацитетът по различни направления. След като мине бюджетът, след като минат страстите покрай него, може би в началото на другата година, ще представим някакъв план за оптимизация, но това трябва да е добре обмислено.

Според управляващите ще има нов опит за Национален съвет за тристранно сътрудничество следващата седмица, където според закона проектобюджетът трябва да бъде разгледан преди да продължи към Министерския съвет и парламента.