Последно сбогом с режисьора Росен Елезов - "цяла вселена на ерудиция, талант и доброта"

от БНТ
Колеги, приятели и близки почетоха паметта му в храм "Света София"

Последно сбогом с режисьора Росен Елезов - "цяла вселена на ерудиция, талант и доброта"
Слушай новината

Колеги, приятели и близки си взеха последно сбогом с режисьора Росен Елезов – човекът, оставил дълбока следа в историята на родните кино и телевизия.

С топлота и спомени се напълни храм "Света София".

проф. Божидар Манов:
Росен беше великолепен професионалист. Той направи много в телевизионната режисура.Колегите ще го запомнят с изключителния му професионализъм и не на второ място, но да добавя и много етично поведение. Талантлив, етичен, с колегиално отношение към хората. Затова мисля, че и със името му на екрана, когато се излъчват неговите филми и с личните спомени за всеки от нас – той е тук.

Весела Петрова: Росен е цяла вселена и като прибавим към това нещо, към неговата ерудиция и това, че беше прекрасен човек – какво повече да кажа? Много ми е тъжно, че такива хора, той е от расата на изчезващите хора, с толкова талант и доброта. Това е. Светла му памет!

