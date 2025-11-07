Затоплянето продължава и през почивните дни

И в следобедните часове времето в по-голямата част от страната ще остане облачно, с валежи, на повече места в Северозападна България, но в югозападните райони ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е слаб до умерен от изток, а в Източна България и на морския бряг - от североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, в София - около 12°, по Черноморието - между 15°и 18°.

През нощта дъжд ще превалява все още на места в Горнотракийската низина и в Северозападна България. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Лудогорието, умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 7° и 13°, в София - около 8°, а максималните - между 13° и 18°.

Утре преди обяд валежите временно ще спрат. През втората половина на деня отново ще има валежи, като на места в югозападната половина от страната количествата ще бъдат значителни. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.

И по Черноморието ще бъде ветровито и предимно облачно, а в края на деня и там ще завали. Максималните температури на морския бряг ще бъдат от 17° до 19°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Вятърът ще е временно силен, с посока от юг-югозапад. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от минус 2° на Мусала до 2° Черни връх.

В неделя затоплянето ще продължи, по-съществено в Източна България, където ще духа силен югозападен вятър. Ще има и валежи, с по-голяма вероятност в източните и югозападните части от страната. С валежи ще бъде в много райони и в понеделник, и във вторник, а през втория ден и температурите ще тръгнат надолу. В сряда ще вали все още главно в Източна България, но температурите ще продължат да се понижават.