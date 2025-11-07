2000 полицаи ще охраняват Вечното дерби

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Министерството на вътрешните работи (МВР) ще предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира реда и пътната безопасност на територията на София за предстоящото в събота дерби между ЦСКА и Левски. Това каза пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор "Масови мероприятия" към СДВР.

Около 2000 полицейски служители ще охраняват дербито. Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от сутринта. В централната градска част и около стадиона ще бъде по-засилено и по-видимо. Феновете ще бъдат пропускани през контролно-пропускателни пунктове срещу билет и лична карта, допълни Георгиев. Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина, ще се използват всички камери за видеонаблюдение за установяване на нарушители. Възможно е също временно да има спиране на движението в централната част на града.

„В деня на футболната среща има заявено шествие в 12:30 часа, за което е направена организация при нас, други събития до момента няма“, добави Георгиев.

По отношение на новия Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който беше приет в парламента на първо четене вчера, Георгиев заяви, че в него са предложени добри практики, но трябва да се поработи върху критериите.