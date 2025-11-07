БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

2000 полицаи ще охраняват Вечното дерби

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Български футбол
Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от сутринта. В централната градска част и около стадиона ще бъде по-засилено и по-видимо.

Иван Георгиев СДВР
Снимка: БТА
Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Министерството на вътрешните работи (МВР) ще предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира реда и пътната безопасност на територията на София за предстоящото в събота дерби между ЦСКА и Левски. Това каза пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор "Масови мероприятия" към СДВР.

Около 2000 полицейски служители ще охраняват дербито. Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от сутринта. В централната градска част и около стадиона ще бъде по-засилено и по-видимо. Феновете ще бъдат пропускани през контролно-пропускателни пунктове срещу билет и лична карта, допълни Георгиев. Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина, ще се използват всички камери за видеонаблюдение за установяване на нарушители. Възможно е също временно да има спиране на движението в централната част на града.

„В деня на футболната среща има заявено шествие в 12:30 часа, за което е направена организация при нас, други събития до момента няма“, добави Георгиев.

По отношение на новия Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който беше приет в парламента на първо четене вчера, Георгиев заяви, че в него са предложени добри практики, но трябва да се поработи върху критериите.

ЦСКА отваря допълнителна каса за феновете си в деня на Вечното дерби
ЦСКА отваря допълнителна каса за феновете си в деня на Вечното дерби
Мачът е в събота от 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
Чете се за: 01:02 мин.
Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА
Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА
Дербито между двата гранда на българския футбол ще се проведе в...
Чете се за: 00:57 мин.
